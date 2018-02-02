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Hürriyet kendi kendini yalanladı

Aydın Doğan'ın Hürriyet'i yeni bir rezalete daha imza attı. Yalan haber yapmaktan bıkmayan gazete kısa bir süre içerisinde kendi kendisini yalanladı.

02 Şubat 2018 Cuma 10:34
Hürriyet kendi kendini yalanladı

 YENİAKİT.COM.TR -  Sabah saatlerinde Aydın Doğan’ın himayesinde yayın yapan Hürriyet gazetesi tarafından ortaya atılan bir iddia çok konuşulmuştu. Bu iddiaya göre Genelkurmay tarafından yapılan açıklama ile askerlik süresi 12 aydan 18 aya uzaltıldı. Haberde Genelkurmay’ın ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesini kullandığı iddia edildi. Ancak çok geçmeden bu haber yalanlandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' ifadelerine yer verildi.

HÜRRİYET DAKİKALAR İÇERİSİNDE KENDİSİNİ YALANLADI

Hürriyet ise kendi ortaya attığı iddiayı yine kendisi yalanladı. Mobil uygulaması tarafından gönderilen bildirimlerde Hürriyet’in biribirini yalanlayan 3 haberi üst üste sıralandı. Böylece Hürriyet kısa bir süre içerisinde kendi kendisi yalanlayabilen bir gazete olarak tarihe geçti.

HÜRRİYET MUHABİRİNİN İŞGÜZARLIĞI

Dün de Hürriyet gazetesinin bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Hürriyet muhabiri kamera görüntüleriyle sabit olan yalan bir habere imza attı. Acil servisin kapısından kendisinin soktuğu kediyi görüntüleyerek Türkiye’nin sağlık alanında katettiği ilerlemeyi baltalamaya çalışan muhabirin bu sahtekarlığı çeşitli çevrelerden büyük tepkiler gelmesine neden olmuştu.

Hürriyet yalan haberde çığır açtı! Acil servise kedi sokup haber yaptılar

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:34
  1. Hürriyet gazetesi
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