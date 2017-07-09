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Hürriyet ırkçılığı devam ediyor! Suriyeli çocuklar...

Sakarya'da yaşanan vahşetin ardından, günlerdir manşetleriyle Suriyeli mültecilere yönelik nefreti körükleyen Hürriyet ve Doğan Grubu, çirkin habercilik anlayışını sürdürüyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:06
Hürriyet ırkçılığı devam ediyor! Suriyeli çocuklar...

Türkiye, Suriyeli mültecilere yönelik nefret söyleminin arttığı şu günlerde, Sakarya'dan gelen haberle sarsıldı. Sakarya'da Suriyeli bir anne ve bebeği başları taşla ezilerek vahşice katledildi.

Korkunç olaya zemin hazırlayan Doğan Medya Grubu, çirkin söylemini sürdürüyor. Nefreti körüklemeye devam eden Hürriyet gazetesi, daha önce Suriyeli gençleri hedef göstermişti. Şimdi ise gözünü Suriyeli çocuklara diken gazete, ırkçıların ekmeğine yağ sürüyor.

Suriyeli çocuklara göz dikti

New York Üniversitesi Profesörü Selçuk Şirin'le röportaj yapan Ayşe Arman, Şirin'in sözleri üzerinden Suriyeli çocukları hedef aldı.

Arman, Suriyeli çocukların ilerde 'Taliban militanı' olacağını ima eden soru yönelttiği Şirin'den aldığı cevaba yer verdi:

"Taliban mı olurlar yani eğitilmezlerse?"

Evet! Afrika’daki Boko Haram, Taliban işte böyle çıktı. Dolayısıyla bizim, bir şey yapmama gibi bir tercihimiz olamaz.

Yenişafak

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:06
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Suriye
  4. Sakarya
  5. Hürriyet
  6. Doğan Grubu
  7. Ayşe Arman
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