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Hürriyet, Akif Beki'nin yazılarına son verdi

Hürriyet gazetesi yönetimi, Akif Beki'nin yazılarına son verdi. Beki, 2013'ten beri Hürriyet'te haftada 3 gün yazıyordu.

08 Ağustos 2017 Salı 22:02
Hürriyet, Akif Beki'nin yazılarına son verdi

Hürriyet gazetesinde 23 Eylül 2013'ten beri haftada 3 gün köşe yazan Akif Beki'nin yazılarına son verildiği öğrenildi. 

1990 yılında gazeteciliğe başlayan Beki, Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News'te çalıştı. 

1998 yılında Kanal 7'nin Washington Temsilciliği'ne atandı. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti.

Ahmet Hakan'ın Kanal7'den ayrılmasından sonra haberlerin sunumuyla görevlendirilen Akif Beki, kısa bir süre sonra burdaki görevinden istifa ederek, dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcülüğü görevine getirildi.

Yıllarca Radikal gatesinde köşe yazarlığı da yapan beki, 2013'te Başbakanlık Sözlcüğü görevinden ayrıldı. 

Hürriyet yönetiminin Akif Beki ile yollarını ayırmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Görmez'e destek verdiği son yazılarının etkili olduğu ileri sürüldü.  

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:02
  1. hürriyet
  2. akif beki
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Ne düşünüyorsun?Görmez'i değil,Fetönün eski ibrikçisi Hüseyin Gülerce'yi eleştirdiği için kovuldu
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