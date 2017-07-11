Hürkuş'ta yeni dönem!

Eğitim Uçakları mühendisliği Müdürlüğüne Ali Küçük atandı. Eğitim Uçakları Program Müdürlüğü görevine de Yasin Kaygusuz atandı. Her iki ismin daha önce TUSAŞ/TAI bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Milli Muharip Uçak Programı dışında kalan Hürkuş programı dahil bütün uçak modernizasyon ve üretim görevlerinden sorumlu Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem emekliliğini talep etti.

Hürkuş uçağının başmühendisi Aylin Ararat’a ve Program Müdürü Onur Demir’e uzman kadrosundan görev teklif edildiği öğrenildi. Hürkuş, Haziran ayında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Le Bourget havacılık fuarına katılmıştı. Fuar boyunca gösteri uçuşu yapan uçağa adı gizli tutulan dört ülke ilgi göstermişti.