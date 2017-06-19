HÜRKUŞ Fransa semalarında!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından tasarlanan ve üretilen temel eğitim uçağı "HÜRKUŞ", ilk yurt dışı uçuş gösterisini "52. Paris Havacılık Fuarı"nın açılışında gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜRKUŞ'un 6 dakika süren uçuş gösterisini, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile yerli ve yabancı birçok üst düzey yetkili izledi. Ziyaretçiler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu.

Paris Havacılık Fuarı boyunca her gün uçuş gösterilerini sergileyecek HÜRKUŞ'un yanında, "T625" Genel Maksat Helikopteri, "T129 ATAK" Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu ve "HÜRKUŞ-C" Hafif Taarruz Uçağı ve TAI statik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İlk yurt dışı görevlerinde Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve Almanya hava sahalarını kat ederek 11 Haziran'da Le Bourget Havaalanı'na inen HÜRKUŞ'lar, 27 Haziran'da aynı rotayı takip ederek TUSAŞ tesislerine doğru havalanacak.