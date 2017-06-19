İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HÜRKUŞ Fransa semalarında!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen 'HÜRKUŞ', ilk yurt dışı uçuş gösterisini '52. Paris Havacılık Fuarı'nın açılışında sundu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:49
HÜRKUŞ Fransa semalarında!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından tasarlanan ve üretilen temel eğitim uçağı "HÜRKUŞ", ilk yurt dışı uçuş gösterisini "52. Paris Havacılık Fuarı"nın açılışında gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜRKUŞ'un 6 dakika süren uçuş gösterisini, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile yerli ve yabancı birçok üst düzey yetkili izledi. Ziyaretçiler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu.

Paris Havacılık Fuarı boyunca her gün uçuş gösterilerini sergileyecek HÜRKUŞ'un yanında, "T625" Genel Maksat Helikopteri, "T129 ATAK" Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu ve "HÜRKUŞ-C" Hafif Taarruz Uçağı ve TAI statik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İlk yurt dışı görevlerinde Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve Almanya hava sahalarını kat ederek 11 Haziran'da Le Bourget Havaalanı'na inen HÜRKUŞ'lar, 27 Haziran'da aynı rotayı takip ederek TUSAŞ tesislerine doğru havalanacak.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:49
  1. hürkuş
  2. paris havacılık fuarı
  3. paris air show
  • Ruhi Ruhi 11 sa önce
    Hürkusa selam olsun rahmet ile aniyoruz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakandan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
  1. Bakandan kamu borçları için son çağrı:..
  2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
  3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
  4. Japon devi iflas etti
  5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
  6. Yarın akşam Kadir Gecesi
  7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
  8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
  9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
  10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
  11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
  12. Avustralya'dan Suriye kararı
  13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
  14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
  15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
  16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
  17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
  18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
  19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
  20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!