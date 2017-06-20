Hürkuş, Fransa hava sahasında!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Hürkuş uçaklarını dünyanın en büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris Airshow da sergiliyor.20 Haziran 2017 Salı 08:52
Dünyanın en büyük sivil, askeri havacılık ve uzay fuarına ilk defa Türk şirketleri büyük bir katılımla boy gösteriyor.
Fuar için TAI, Hürkuş uçuklarını geçtiğimiz gün Paris’e getirdi. Uçuş gösterilerine katılacak siyah sarı boyalı prototip uçağı hangarda tutulurken, diğer kamuflaj boyalı, Silahlı Hürkuş TAI ürünleri arasında yerini aldı.