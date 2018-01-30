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Hürkuş-B ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve teslimatına haziran 2018 tarihinde başlanması planlanan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş-B uçağınn ilk uçuşu gerçekleşti.

30 Ocak 2018 Salı 08:16
Hürkuş-B ilk uçuşunu gerçekleştirdi

26 Eylül 2013 tarihinde yapılan Savunma Sanayisi İcra Komitesi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TAI ile HÜRKUŞ uçaklarının seri üretimini öngören teklifi üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı. Bu karar sonrası yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda 26 Aralık 2013 tarihinde HÜRKUŞ-B Sözleşmesi imzalanmış, üretim ve montaj işlemlerinin devam ettiği açıklandı.avunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) TUSAŞ tarafından geliştirilen ve teslimatlarına haziran 2018 tarihinde başlanması planlanan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş-B uçağının ilk uçuşu bu sabah gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hürkuş-B

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) Geliştirme Programı, Mart 2006’da Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TAI arasında imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girdi. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip HÜRKUŞ eğitim uçağı ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılabilecek.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:16
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