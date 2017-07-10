Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu
ABD'li Luke Davis 15 bin liraya satın aldığı hurda okul otobüsünü 100 bin lira harcayarak mobil eve dönüştürdü. 18 ay boyunca çalışan ve evinin her adımını internette paylaşan Davis, mobil eviyle 31 eyalet gezdi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48
ABD'nin İllinois eyaletinde eşi ve kızı ile beraber 140 metrekare bir evde yaşayan Luke Davis 15 bin liraya hurdaya çıkmış bir okul otobüsü satın aldı. Davis hurda otobüsü 18 ay boyunca toplamda 100 bin lira harcayarak modern ve şık bir mobil eve dönüştürdü.
İşte 100 bin liraya mal olan taşınabilir ev: