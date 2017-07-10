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Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu

ABD'li Luke Davis 15 bin liraya satın aldığı hurda okul otobüsünü 100 bin lira harcayarak mobil eve dönüştürdü. 18 ay boyunca çalışan ve evinin her adımını internette paylaşan Davis, mobil eviyle 31 eyalet gezdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48
Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu

ABD'nin İllinois eyaletinde eşi ve kızı ile beraber 140 metrekare bir evde yaşayan Luke Davis 15 bin liraya hurdaya çıkmış bir okul otobüsü satın aldı. Davis hurda otobüsü 18 ay boyunca toplamda 100 bin lira harcayarak modern ve şık bir mobil eve dönüştürdü.
İşte 100 bin liraya mal olan taşınabilir ev:

 

Davis hurda otobüsü 18 ay boyunca toplamda 100 bin lira harcayarak modern ve şık bir mobil eve dönüştürdü.

Aile mobil otobüs evle bugüne kadar ABD'de 31 eyaleti gezdi ve toplamda 32 bin kilometre katetti.

 

İşsiz kaldığı dönemde satın aldığı otobüsü modern bir mobil eve dönüştüren Davis gün içinde yaptığı her şeyi internet üzerinde yazdığı bir blogda paylaştı.

 

Otobüsü dönüştürürken tekniğe dair çok şey öğrendiğini söyleyen Davis mobil ev sayesinde çok daha özgür hissettiklerini belirtiyor.

 

Yatak odası, mutfak gibi  normal bir evde yer alan her şeyin mobil evde yar alması görenleri şaşırtıyor.

 

Hurda olarak alınan mobil ev, 100 bin lira harcanarak yenilendi ve bir yaşam alanı haline getirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48
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