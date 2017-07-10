Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu

ABD'nin İllinois eyaletinde eşi ve kızı ile beraber 140 metrekare bir evde yaşayan Luke Davis 15 bin liraya hurdaya çıkmış bir okul otobüsü satın aldı. Davis hurda otobüsü 18 ay boyunca toplamda 100 bin lira harcayarak modern ve şık bir mobil eve dönüştürdü.

İşte 100 bin liraya mal olan taşınabilir ev: