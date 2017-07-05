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Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde şarampole uçan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya çevre yolu Taşağıl Üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kemal Toksöz (25) idaresindeki 38 LL 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çarptığı yerde tampon parçalarını bırakan araç yaklaşık 25 metre ileride bulunan çalılıkların içine girerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
  1. Antalya
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