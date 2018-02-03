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Hurda teşviki sektöre kazandırır

İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirileceğinin açıklanması otomotiv sektörü tarafından olumlu karşılandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:19
Hurda teşviki sektöre kazandırır

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı yazılı açıklamada hurda indirimi de dahil olmak üzere pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD’nin geçmiş yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetle de paylaştığı gibi ülkenin en önemli problemlerinden birinin “Yaşlı Araç Parkı” olduğunu söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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