Hurda teşviki sektöre kazandırır

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı yazılı açıklamada hurda indirimi de dahil olmak üzere pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD’nin geçmiş yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetle de paylaştığı gibi ülkenin en önemli problemlerinden birinin “Yaşlı Araç Parkı” olduğunu söyledi.