Hurda demir uğruna canından oluyordu

Olay; Düzce’de Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Yeşilyurt isimli hurdacı Çay Mahallesi’nde bulunan atıl binada bulunan hurda demirleri almak istedi. Hurdaları almak istediği anda bir anda dengesini kaybederek iki beton blok arasına düşen talihsiz adam ağır şekilde yaralandı. Yardım feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler ağır yaralı Mehmet Yeşilyurt’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Talihsiz adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.