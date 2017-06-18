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Humus’ta savaşın gölgesinde iftar

​​​​​​​Sadakataşı Derneği, Çekmeköy Belediyesinin desteğiyle Suriye'nin Humus kırsalında camide iftar verdi.

18 Haziran 2017 Pazar 00:46
Humus’ta savaşın gölgesinde iftar

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Orucunu Açtın mı?" sloganıyla başlattıkları kampanyayla mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Paylaşma ayıyla birlikte farklı coğrafyalarda iftar vermeye devam ettiklerini belirten Özdal, "Suriye'de ramazan faaliyetlerini sürdürüyoruz. Derneğimiz Çekmeköy Belediyesinin desteğiyle Suriye'de 900 kişilik iftar gerçekleştirdi." dedi.

Suriye'nin Humus kırsalı Telbise şehrinde camide 900 kişiye iftar verildiğini kaydeden Özdal, "Savaş altında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Kardeşim Orucunu Açtın mı?' sloganıyla bu ramazanda kimlerin iftar açıp açmayacağını dert edip ramazan sevincini birlikte yaşamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdal, Suriye'de iftar vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:46
  1. sadakataşı
  2. Humus kırsalı
  3. Telbise
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