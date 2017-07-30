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Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime başladı

Cerablus'taki Zoğara kampında kalan bin öğrenci, kurulan hangar çadırlarda eğitim görüyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:53
Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime başladı

Humus'un Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Vaer bölgesinden kaçan 8 bin sivilin barındığı Cerablus'taki Zoğara kampında kurulan çadırda eğitim başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus, baskı altındaki bölgelerden kaçan sivillerin güvenli limanı haline geldi.

Esed rejiminin kuşatmasındaki Vaer'den ayrılmak zorunda kalan 8 bin Suriyeli de Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına yerleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları, kamptaki sivillerin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

Bu kapsamda kamptaki çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için Türkiye Maarif Vakfı, çadır kentin bir bölümüne hangar çadırlar kurarak içerisini sınıfa dönüştürdü.

Bin öğrencinin eğitime başladığı çadırlarda 19 öğretmen, 1 okul müdürü, 1 teknisyen görev yapıyor.

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:53
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