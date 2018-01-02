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Humeyni'nin devirdiği 'Şah ailesi' devreye girdi!

İran'ı 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi İran'da günlerdir süren ve çok sayıda şehre yayılan gösterileri desteklediğini açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 13:16
Humeyni'nin devirdiği 'Şah ailesi' devreye girdi!

İran'da geçen hafta perşembe günü başlayan ve 29 kente sıçrayan protestolarda ABD yanlısı 'Şah ailesi'nin de parmağının olduğu yönünde haberler gelmeye başladı.

Şah ailesi Twitter'dan göstericilere destek açıklamaları yapıyor. İran'da İslam devrimi olmasaydı şu anda tahtta olacak olan Veliaht Prens Rıza Pehlevi, protestolar başladığından beri destek mesajı veren onlarca tweet attı.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Şah Pehlevi'nin ailesinin Beyaz Saray önünde yaptıkları konuşmayla İran'da yaşanan protestoları desteklediğini ve bunu da sosyal medyayı kullanarak pekiştirdiğini söyledi.

ŞAH'A DESTEK SLOGANLARI

İranlı İşçiler Ajansı (ILNA), göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verdiğini bildirdi. Bazı eylemciler, ülkeyi 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı.

1979'da İslam Devrimi ile devrilen Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza'nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi yönünde de sloganlar vardı. Pehlevi hanedanı devam etse, İran'ın başında olacak olan Rıza Pehlevi, gösterilere destek veren keskin açıklamalar yapmıştı. 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:16
  1. Nevzat Çiçek
  2. Şah Pehlevi
  3. Veliaht Prens Rıza Pehlevi
  • Teoman TanmanTeoman Tanman37 dk önce
    Bu da kötü, gelecek olan monarsik yapı da kötü. Tek fark ABD nin kuklasi okaçak olması.
  • Mehmet Mehmet 49 dk önce
    Serefziz amerikan köpekleri iran bunlari afetmez
  • MetinMetin53 dk önce
    Demek amac bu kendi adamlarini basa getirme, ortaligi karistir darbe yap hükümeti devir kendi adamamini basa getir gezi olayi darbe tutmadi türkiyede ama arap dünyasinda tutuyor arap milletinin acilen uyanmasi lazim.
  • EmirEmir59 dk önce
    Etme bulma dünyası.. Terörist esedin arkasında dursunlar da görelim artık.. Aylan bebeğin ahı çıkacak elbet...
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