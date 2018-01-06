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Humeyni belgeselinde Ahmedinejad ayrıntısı

İran'daki 79 devrimini anlatan belgeselde, Ahmedinejad'ın o dönemde aslında Amerika’yı değil Rusya'daki Sovyet rejimini tehdit olarak gördüğü dile getiriliyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:57

İran'da 1979'da gerçekleştirilen devrim sırasında ABD konsolosluğunda Amerikalılar'ı rehin alan öğrenci temsilcilerinden birinin de son günlerde İran'daki ayaklanmalarda adı sıkça gündeme gelen ve ABD karşıtı söylemleri ile tanınan eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad olduğu biliniyordu.

BELGESELDEKİ AYRINTI

İran'daki ayaklanmalar sonrasında siyaset sahasına geri döneceği iddia edilen Mahmud Ahmedinejad, sosyal medyada gösteriler kadar çok konuşuldu. Bu kapsamda gündeme gelen ayrıntılardan biri de devrimi ve Humeyni'yi anlatan “Dünyayı Değiştiren Adam” adlı belgesel oldu.

Buna göre o dönemde öğrenci temsilcilerinden biri olan Ahmedinejad, "Amerika'yı değil Rusya'daki Sovyet rejimini tehdit olarak gördüğünü" söylemişti.

"AMERİKALILAR'I REHİN ALMAYI ÖNERDİM, AHMEDİNEJAD KARŞI ÇIKTI"

2009 yılında yönetmenliğini Delphine Jaudeau, Paul Mitchell, Dai Richards, Mohammad Shakibania ve Hosein Sharif gibi isimlerin gerekleştirdiği İngiliz yapımı belgeselin ikinci yarısında Mahmud Ahmedinejad'la ilgili bu bilgiyi veren isim ise 1979'da Amerikan Büyükelçiliği'nde Amerikalıları rehin alan öğrenci liderlerinden Ibrahim Asgharzadeh.

Asgharzadeh, o sırada Ahmedinejad ile istişareler yaptıklarını söylerek şu ifadeleri kullandı:

Amerika'nın Şah'ı geri göndermesini sağlamalıyız. Bu devrim için gerçek bir zafer olurdu. Amerikan büyükelçiliğini iki ya da üç gün işgal etmeyi ve oradaki Amerikalılar'ı rehin almayı önerdim. Arkadaşlarımdan birisi ikisi bu fikre karşı çıktı. Ahmedinejad bu eylemin Sovyet nüfuzunu arttıracağını söyledi. Devrime karşı asıl tehdit Rusya ve Marksistler'di.

Timetürk

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 14:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Siyonist= şiilikSiyonist= şiilik36 dk önce
    Iranşeytancumhiriyetininkendisivehumeynibizzatabd vesiyonistlertarafindan yetiştirildiğiniortadoğudakatliamcitekfirçiveharicimantiğiylayaptigi....katliamvevahşet...siyonisttetikçiliğindendeanlaşilabilir...oyleolmasa irakikendieliikeiranateslimedermiydi...yadaahmedinejatabdiyiafganistanaişgalebeniknaettimdermuydi...yadalaikşaha karsihuneynidesteklenirmiydi.....
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