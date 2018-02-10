Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan medyası...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Ege ile ilgili açıklamaları, Yunanistan'da gündem oldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:37
Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan medyası...

Hulusi Akar'ın “"TSK, sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında tutabiliyor. Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek, hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz. Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız” sözleri, Yunan medyasında geniş yer aldı.

TEHDİT OLARAK NİTELEDİLER

Yunan medyası, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın sözlerini her zaman yaptıkları gibi "tehdit" olarak niteledi. Akar'ın açıklamalarını “Türk Genelkurmay Başkanı tehdit etti” başlığı ile manşetine taşıyan Kathimerini gazetesi “Hem Ege (Kardak bölgesi) , hem de Doğu Akdeniz’deki (Kıbrıslı Rumların tek taraflı ilan ettiği Ekonomik Münhasır Bölgede yapılan sondaj çalışmaları) gelişmeleri yakından izleyen Atina, Akar’ın söylemlerinden endişeli” ifadesini kullandı.

Haber sitelerinden “Skai” Akar’ın açıklamalarını “Ankara’dan yeni tehditler” başlığı ile aktarırken, “To Vima “Türkler, Yunanistan ile ilişkilerde ateşe körükle giderek, tahrikçi söylemleri sürdürüyorlar” diye yazdı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:37
  1. Hulusi Akar
  2. Genelkurmay Başkanı
  3. Yunan medyası
  4. Kardak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acı haber ailelere ulaştı
    1. Acı haber ailelere ulaştı
    2. Beşiktaş-Karabükspor 11'ler belli oldu
    3. Hainlerden roketli saldırı
    4. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    5. Sultanbeyli Belediyespor'dan kritik 3..
    6. Düşürülen helikopter sonrası terör..
    7. Düşürülen helikoptere ilişkin flaş..
    8. Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    9. Enes Ünal'lı Villarreal'e şok!
    10. Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    11. 'Bu sitelerde ne para götürüyorlar'..
    12. İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...
    13. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    14. Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan..
    15. Afrin harekâtına katılan askerlerin en..
    16. Meral Akşener tehdit etti: Hepinize..
    17. Halk TV'de Afrin skandalı
    18. Sömürmeye değil, ihya etmeye..
    19. Helikopterin düşürülmesi sonrası..
    20. Bir düzine gollü maç! Gölcükspor 6..
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!
    Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle vurdu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'