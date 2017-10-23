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Hulusi Akar’ın da gittiği toplantıda kriz… ABD o ismi içeri almadı… Ülkeyi ayağa kaldırdı

Endonezya Genelkurmay Başkanı Gatot Nurmantyo'nun Cumartesi günü resmi davet üzerine gittiği ABD'ye girişine izin verilmemesi iki ülke arasında kriz çıkardı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:56
Hulusi Akar’ın da gittiği toplantıda kriz… ABD o ismi içeri almadı… Ülkeyi ayağa kaldırdı

Endonezya Genelkurmay Başkanı General Gatot Nurmantyo 23 Ekim’de ABD’de düzenlenecek olan konferansa davet edilmişti. Ancak ABD’li mevkidaşı Josepf Dunford’un resmi davetlisi ve vizesi olmasına rağmen Nurmantayo’nun ülkeye girişine izin verilmedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Konferansı"na katılmak için ABD'ye seyahat etmişti.

Genelkurmay Başkanının ABD’ye alınmaması iki ülke arasında krize yol açtı. ABD, Endonezya’dan resmi olarak özür dilerken tansiyon bugün Endonezya’dan gelen açıklamalarla daha da yükseldi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “detaylı bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Cakarta Büyükelçiliğinde temaslarda bulunan Marsudi, “Bu acil bir durum ve ABD’li yetkililerle sorunun ne olduğu konusunda görüşmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan107116 sa önce
    Kahpelerden ancak kahpelik beklenir...Yapmış yapacağını...Hem davet et hem içeri alma....Kahpeliğin şeddelisi...
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