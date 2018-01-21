Hulusi Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

SİVİLLER İÇİN HER TÜRLÜ HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Burada konuşan Orgeneral Hulusi Akar harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "TSK'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini" ifade etti.

AMAÇ KARDEŞ HALKI ZULÜMDEN KURTARMAK

Faaliyetlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini vurgulayan Orgeneral Akar, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğuna işaret etti.