Hulusi Akar'dan İsmail Kahraman'a ziyaret!

Akar, Güven Hastanesinde tedavi gören Kahraman'ı ziyaret etti, sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Hulusi Akar'dan İsmail Kahraman'a ziyaret!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:28
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.

 
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