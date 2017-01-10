Hulusi Akar'dan İsmail Kahraman'a ziyaret!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Orgeneral Akar, çıkışta bir gazetecinin Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Maşallah, çok iyi" karşılığını verdi.
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