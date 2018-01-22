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Hulusi Akar, harekata katılan pilotları telsizden kutladı

F-16’lar telsiz konuşması dahi yapmadan hedefleri sessiz operasyonla vurdu. GPS güdümlü 100 ton bomba atıldı. Orgeneral Akar pilotları, telsizden bu sözlerle kutladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:29
Hulusi Akar, harekata katılan pilotları telsizden kutladı

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günkü hava operasyonunun tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı. Afrin'deki terör yuvalarını yok etmek için çoğunun aralığı 10 metre olan hedeflere GPS güdümlü 100 ton bomba atan pilotların, harekâtın başlangıcından itibaren telsiz konuşması bile yapmadığı ve teröristleri ansızın vurduğu öğrenildi. (Sabah)

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:29
  1. Hulusi Akar
  2. Zeytin Dalı harekatı
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