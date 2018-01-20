Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hulusi Akar'dan Afrin mesajı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 23:36
Hulusi Akar'dan Afrin mesajı

Başbakan Binali Yıldırım'ın da merkezde bilgilendirildiği operasyonun Güvenlik Konseyi kararı ve BM Sözleşmeleri'ne göre meşru müdafaa çerçevesinde yapıldığını kaydeden Akar, Suriye'nin toprak haklarına saygı çerçevesinde gerçekleştiğini kayderek, "Bölgedeki kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız" dedi.

"BÖLGE HALKINI ZULÜMDEN KURTARMAK İÇİN"

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere 'Zeytin Dalı' harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir."

"BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR"

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 23:36
  1. Hulusi Akar
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması
    1. Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması
    2. Bakan Kurtulmuş: 'Evlatlarımızın..
    3. Mehmetçik Suriye'ye böyle uğurlandı
    4. TSK tepelerine biniyor! İşte..
    5. Hulusi Akar'dan Afrin mesajı
    6. Gündeme bomba gibi düşen kare! İşte..
    7. Sudanlılardan Türkiye'ye dua
    8. Afrin harekatından tarihi kareler
    9. İBB açıkladı! Çalışma 30 gün sürecek
    10. Aykut Kocaman isyan etti!
    11. Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    12. Suriye'den ilk açıklama geldi
    13. Tanklar sınır kapısından geçiyor!
    14. ABD'de hükümet kepenk kapattı
    15. İşte Afrin'in bombalanma anı! - VİDEO
    16. Başı açık gezmek ibadete engel olur mu?
    17. Kabil'de otel'e silahlı ve bombalı..
    18. Başbakan Yıldırım Genelkurmay..
    19. Afrin nerede, 'Zeytin Dalı' ne demek?
    20. Terör örgütü hezimete uğradı - VİDEO
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Kırmızı-yeşil kalem...
    FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Kırmızı-yeşil kalem...