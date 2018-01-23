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Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması: Az önce aldığımız bilgiler...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi.

23 Ocak 2018 Salı 23:13
Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması: Az önce aldığımız bilgiler...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve kuvvet komutanları ile Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Komutanlar, şehidin Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi'ndeki babaevinin yanında kurulan taziye çadırına giderek, baba Selehattin Özalkan ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Okunan duanın ardından şehidin babasıyla konuşan Orgeneral Akar, ikram edilen helvayı yedi.

Başta şehit Özalkan olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, şehidin ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Akar, vasiyetini hatırlattığı Özalkan'ın bir diğer özelliğinin de askerliği sevmesi olduğunu söyledi.

"Böyle değerli, kahraman, sevilen, sayılan, fedakar bir silah arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" sözlerine yer veren Akar, Türkiye'nin ve milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü, egemenliği ile bağımsızlığı için mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve millet için yapması gerekeni dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiğini dile getiren Akar, "Orada şehitlerimiz, yaralılarımız olacak. Fakat bunun ötesinde bir diğer husus var ki, bugüne kadar olan şehitlerimizin olmadığı gibi, Musa'nın da kanı yerde kalmayacak." dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. Hepinizin bildiği gibi bu mücadele hiçbir şekilde Suriyeli dost ve kardeşlerimizle alakalı değil, tamamen teröristlere yönelik bir faaliyet. Teröristlerin sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye, bizzat Suriye'de yaşayan masum insanlara uyguladıkları baskı ve zulümden de kurtulmaları için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir gayreti, bir çalışması, bir operasyonu bu. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler. Bu konuda kararlıyız, bu konuda iddialıyız. Bu milletin bağrından çıkmış, aynı zamanda peygamber ocağı dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek, bu vatan için, bu millet için atalarının yolundan mücadelesini sürdürmektedir. İnşallah milletimizin sevgisinden, milletimizin güveninden, milletimizin duasından aldığımız güçle bu görevi de öncekiler gibi tamamlayacağız, başarıyla bitireceğiz, alnımızın akıyla tamamlayacağız."

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Akar, herkese başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 23:13
  1. Ümit Dündar
  2. Hulusi Akar
  3. Musa Özalkan
  4. Zeytin Dalı Harekatı
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