Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
Akın Öztürk'ün tutuklandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a mektup yazarak "şahitlik" yapmasını istediği ortaya çıktı.04 Temmuz 2017 Salı 15:32
Darbe girişiminin başındaki isimler arasında yer almakla suçlanan eski YAŞ Üyesi Akın Öztürk'ün tutuklandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a mektup yazarak "şahitlik" yapmasını istediği ortaya çıktı.
Eski YAŞ Üyesi Akın Öztürk'ün 25 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer mektup gönderdiği öğrenildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Öztürk'ün mektupları Güler imzasıyla, suç delili olduğu gerekçesiyle savcılığa teslim edildi.
Öztürk, Akar'a hitaben yazdığı mektubuna “Sayın Komutanım” diye başladı.
Akın Öztürk, ''Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.