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Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Yüksekova'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kuvvet Komutanları'yla Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki birliklerde incelemede bulunuyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:29
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Yüksekova'da

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti.

Orgeneral Akar, buradaki birliklerde denetleme ve inceleme yapıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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