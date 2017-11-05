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Hulusi Akar ve kuvvet komutanları geceyi Dağlıca'da geçirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığında geçirdi.

05 Kasım 2017 Pazar 14:11
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları geceyi Dağlıca'da geçirdi

Alınan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığına giden Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, denetleme ve incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi ve geceyi burada geçirdi.

Sabah 2 bin 522 rakımlı Oramar Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Orgeneral Akar, askerlerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu. Daha sonra Kalanatepe Üs Bölgesi'ne giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, incelemelerinin ardından Yüksekova ilçe merkezine döndü.

Yüksekova'da esnafa ziyarette bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Orgeneral Akar, daha sonra Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:11
  1. Hulusi Akar
  2. 6. Hudut Tabur Komutanlığı
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Yunanistandaki tatbikata yiğitce cevap....Tepeden tırnağa Vatan müdafaasına hazırız biiznillah....Bu Vatan bize mezar olmadan ,düşmana gülzar olmaz...Dost da düşman da bunu böyle bile.....
  • FehmiFehmi1 sa önce
    Allah muvaffak etsin. Gazanız mübarek olsun.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Hulusi AKARA Allah uzun ömürler versin dediğin komutan böyle olacak.
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