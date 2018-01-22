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Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya ziyaretinin bilinmeyenleri

Hulusi Akar ile Hakan Fidan’ın Moskova’da, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmelerle ilgili detayları açıkladı..

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya ziyaretinin bilinmeyenleri

Rus gazetesi Kommersant, 18 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’da, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmelerle ilgili detayları açıkladı.

"BİZİM SURİYE'DE BAŞKA HEDEFLERİMİZ VAR"

Kafkassam'dan Fuat Safarov'un, Kommersant'e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yönetimine yakın bir kaynaktan aktardığı habere göre, Türkiye, Afrin operasyonu ile ilgili hedeflerinin nihai ve değişmez olduğuna işaret ederek bu bölgenin (operasyon bölgesi) genişlemeyeceği garantisini verdi. Rus kaynağın iddiasına göre, Türkiye böylece, “Türkiye toprakları için tehlike arz eden teröristleri çökertmeyi başaracaklarını” söyledi.

Kommersant’a konuşan başka bir üst düzey Rus askeri kaynak ise, Rusya’nın Türk ordusunun operasyonuna karışmaması ile ilgili yaklaşımını şöyle nitelendirdi:

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
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