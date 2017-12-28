Hulusi Akar: Ülkemizden silinecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece kararlı, azimli." dedi.

Orgeneral Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Komutanlar, Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki şehidin babaevinin yanında kurulan taziye çadırına giderek baba Şener ve anne Nurten Muratoğlu ile diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Piyade Er için okunan duanın ardından konuşan Orgeneral Akar, başta Ferhat olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

Şehit Muratoğlu'nun çevresi tarafından çok sevilen, kahraman, cengaver bir vatan evladı olduğunu dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bir bütün halinde milletinin emrinde gece, gündüz demeden karda kışta, soğukta sıcakta, vatanı, milleti, ülkenin ve milletin güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürmektedir." diye konuştu.

"KANI YERDE KALMAYACAK"

Akar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığın bitmediğini, aynı şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken TSK, polisle, jandarmayla, korucularla, tüm güvenlik güçlerimizle omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyor. Milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından güç alarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah, yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece kararlı, azimli.

Bu karar değişmeyecek. Bu şekliyle inşallah ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru sağlanacak ve herkes rahata, huzura erecek. Bu mücadele sırasında kaybettiğimiz, şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın, mensuplarımızın sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarının hiçbirinin kanının bir damlası dahi yerde kalmadı, kalmayacak. Bu konuda geride kalan bizler, azim ve kararlılıkla bu konu üzerinde durmak suretiyle yapılması gereken her şey eksizsiz yapılarak mutlaka bunların hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek."

Aileye başsağlığı dileklerini yineleyen Orgeneral Akar'a taziye çadırından ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, çocukların isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.