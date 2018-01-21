Hulusi Akar, Suriye sınırında!

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da sınıra sıfır noktasında birlikleri denetliyor...
21 Ocak 2018 Pazar 15:58
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:58
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Ad Soyad
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Soner Celiktas
46 dk önce
Allah cc. ordumuzun, askerimizin komutanlarımızın, İslamın, milletimizinyardımcısı olsun. Amin.
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