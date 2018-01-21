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Hulusi Akar, Suriye sınırında!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da sınıra sıfır noktasında birlikleri denetliyor...

21 Ocak 2018 Pazar 15:58
Hulusi Akar, Suriye sınırında!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:58
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
  2. Hatay
  • Soner Celiktas Soner Celiktas 46 dk önce
    Allah cc. ordumuzun, askerimizin komutanlarımızın, İslamın, milletimizinyardımcısı olsun. Amin.
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