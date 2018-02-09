Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz ikisine de yeter

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız" dedi.