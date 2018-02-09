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Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz ikisine de yeter

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:47
Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz ikisine de yeter

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:47
  1. Hulusi Akar
  2. olası Afrin operasyonu
  3. Ege Denizi

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun35 dk önce
    Ben elli yıldır vatan için çalışan paşa görmedim paşam sen çok değerli birsin ALLAH senden razı olsun vatana çalışan seni gördüm vesselam
  • H.ÖztürkH.Öztürk45 dk önce
    Harika bir mesaj.... kesinlikle gerekliydi.
  • ÖzkanÖzkan54 dk önce
    Pasam artik yunanlari rahat birakmayin!!! Bu firsat bekleyenlerin canini arada sirada bi acitin!!!
  • MusaMusa58 dk önce
    Pasam emrindeyiz vatan icin ölmeye hazırız
  • SahinSahin1 sa önce
    Pasam bizde türkiyemiz vatanimiz icin canimiz da kanimiz da helaldir osmanlinin atalarimiz bize vatani canlariyla ödemis bize bayragi teslim etmisler siz emredin biz askeriz
  • SB SB 1 sa önce
    Komutanım,biz emekli askerler her zaman bir görev verilmesine hazırız. Saygılarımla
  • SB SB 1 sa önce
    Komutanım,biz emekli askerler her zaman bir görev verilmesine hazırız. Saygılarımla
  • Yunus Emre GünaydınYunus Emre Günaydın2 sa önce
    Pasa pasa bu pasa gibi pasa..ideoloji pesinde degil aslina uygun
  • kalelikaleli2 sa önce
    işte komutan işte asker.Allah güç kuvvet versim.Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin Amin.
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