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Hulusi Akar kürsüye çıkarken böyle slogan attılar!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da törende bir konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
Hulusi Akar kürsüye çıkarken böyle slogan attılar!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da törende bir konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar şunları söyledi: Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenmiştir. Aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne milletimize yakışır bir basiretle cevap verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
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  • Nedim sakinNedim sakin15 dk önce
    Dünyanın en zavallı, yeteneksiz komutanı. Karargahında teslim alınabilen bir biçare. .
  • Son söz Son söz 20 dk önce
    Ne masumu ne yaptiki suçu ne bilen varsa yazsın
  • SabasSabas49 dk önce
    Masum olduguna inaniyorum ama istifa etmeli
  • gazibabagazibaba1 sa önce
    haybe be korkak asker
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