Hulusi Akar kürsüye çıkarken böyle slogan attılar!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da törende bir konuşma yaptı. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar şunları söyledi: Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenmiştir. Aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne milletimize yakışır bir basiretle cevap verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır.