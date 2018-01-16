Hulusi Akar çok sert çıktı: Müsaade etmeyeceğiz!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan ABD'nin terör ordusu kurma kararına sert tepki geldi. Bugün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yapacağı görüşme öncesi "Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Orgeneral Akar son dakika açıklamasında, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.