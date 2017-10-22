Hulusi Akar ABD'ye gitti
Genelkurmay Başkanı Akar, 'Şiddet Yanlısı Örgütlerle Mücadele Konferansı'na katılacak22 Ekim 2017 Pazar 21:12
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Mücahit Omurtay11 sa önce Gitsinki sarbeyi nasil yapar onu göstersinler . Dönüşde hemen emekli edil.eli . Mücahit Omurtay11 sa önce Aynrn katîlıyorum . Yoksa herzsman askeri bir darbe tehlikesi mevcuttur abdo13 sa önce "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı" hesapta şiddetle mücadelemi yoksa teşvikmi abd nin yaptığı.dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir. ismet14 sa önce bizim devletimiz akıllanmaz hala daha terörist devletin ayağına gidiyorlar. Osman14 sa önce Ya bu Türkiyede askerleri hep ön plana hep tv lerde gazetelerde gõsterme döneminin bitmesi lazım Avrupada böyle bişey yok milli irade ön planda olmalı askeriye denetlenmeli müfettişler atanmalı Türkiyede askeriye milli savunma bakanlığına bağlanmalı bidaha 15 temmuz yaşamak istemiyoruz bumillet herşeyi iyi biliyor görüyor askeriye denetlenmeli devamlı kontrol edilmeli natodan bi an önce çıkılmalı. fahri14 sa önce Amerika şiddet yanlısı örgütlere bizi parçalasın diye en güçlü desteği veriyor, bu durumda bunlardan oldukça feyiz alabiliriz. Mutlaka gitmeliyiz ki daha çok yapsınlar. Yaşasın baş dostumuz Amerika!!!! Ömer halis14 sa önce ne ala memleketterör destekçisi amerika düşmanımızı destekliyorüstüne bide biz ayaklarına gidiyoruz allah size akıl fikir versin Hasan ESKALEN14 sa önce Dikkat Volkan14 sa önce Kesin hepsine firça atacak Pašamiz. Yavuz14 sa önce Hadi hayırlı işler!!!