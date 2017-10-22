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Hulusi Akar ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Akar, 'Şiddet Yanlısı Örgütlerle Mücadele Konferansı'na katılacak

22 Ekim 2017 Pazar 21:12
Hulusi Akar ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi. 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 21:12
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
  2. Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı
  • Mücahit OmurtayMücahit Omurtay11 sa önce
    Gitsinki sarbeyi nasil yapar onu göstersinler . Dönüşde hemen emekli edil.eli .
  • Mücahit OmurtayMücahit Omurtay11 sa önce
    Aynrn katîlıyorum . Yoksa herzsman askeri bir darbe tehlikesi mevcuttur
  • abdoabdo13 sa önce
    "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı" hesapta şiddetle mücadelemi yoksa teşvikmi abd nin yaptığı.dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • ismetismet14 sa önce
    bizim devletimiz akıllanmaz hala daha terörist devletin ayağına gidiyorlar.
  • OsmanOsman14 sa önce
    Ya bu Türkiyede askerleri hep ön plana hep tv lerde gazetelerde gõsterme döneminin bitmesi lazım Avrupada böyle bişey yok milli irade ön planda olmalı askeriye denetlenmeli müfettişler atanmalı Türkiyede askeriye milli savunma bakanlığına bağlanmalı bidaha 15 temmuz yaşamak istemiyoruz bumillet herşeyi iyi biliyor görüyor askeriye denetlenmeli devamlı kontrol edilmeli natodan bi an önce çıkılmalı.
  • fahrifahri14 sa önce
    Amerika şiddet yanlısı örgütlere bizi parçalasın diye en güçlü desteği veriyor, bu durumda bunlardan oldukça feyiz alabiliriz. Mutlaka gitmeliyiz ki daha çok yapsınlar. Yaşasın baş dostumuz Amerika!!!!
  • Ömer halisÖmer halis14 sa önce
    ne ala memleketterör destekçisi amerika düşmanımızı destekliyorüstüne bide biz ayaklarına gidiyoruz allah size akıl fikir versin
  • Hasan ESKALENHasan ESKALEN14 sa önce
    Dikkat
  • VolkanVolkan14 sa önce
    Kesin hepsine firça atacak Pašamiz.
  • YavuzYavuz14 sa önce
    Hadi hayırlı işler!!!
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