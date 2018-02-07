Sağlık Bakanı Demircan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin merkezine girilmemesi yönündeki açıklamalarına cevap vererek, "Türkiye kendi üzerine gelen bir tehdide karşı nefsi müdafaasını yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer böyle düşünüyorsa millete ve devletimize karşı oluşan tehditten bihaber demektir." dedi.

Demircan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda güvenliği ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bizim sorumluluklarımız var. Onları takip etmemiz gerekiyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. Yapılmış olan düzenlemeler uygulanıyor. Daha ileri adım atmak gerekirse de atılacaktır. Hemen zehirlenme şeklinde değerlendirmeyelim. Yedikleri gıdalardan etkilenenler oldu. İlgili hastanelerde gerekli tedaviler yapıldı. Hastanelerimize 80 vaka müracaat etmiş."

Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Tabipleri Birliği'nin ismindeki "Türk" ifadesinin kaldırılacağının hatırlatılması üzerine de Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını kaydetti.