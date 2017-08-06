Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu: Engelliyorlar

Ulaştırma BakanıAhmet Arslan katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bir süredir Türkiye'de kullanımı engellenen 'Wikipedia' hakkında konuşan Arslan, Wikipedia'nin yaptığı yanlışları düzeltmediğini, Türkiye'deki editörleri de engelleyerek düzeltmelere mani olduğunu açıkladı.

Bakan Arslan, ''Hepsinin faydası olduğu konusunda şüphe yok. Ülkemizle ilgili ülkemizi dünyada yanlış tanıtacak o kadar yayın var ki, lütfen kaldırın düzeltin dedik. Türkiye'deki editörleri engellediler ki düzeltmeler yapılmadı. Biz de açılsın istiyoruz. Wikipedia'yı çok uyardık. Biz de açmak istiyoruz. Yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.'' dedi.