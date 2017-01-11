Hükümetten tutuklu 'Demirtaş'a cevap!

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Meclis Başkanlığına bir dilekçe göndermiş ve oy kullanmak istediğini belirtmişti.



OY KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Demirtaş'ın bu talebine katıldığı canlı yayında cevap verdi. Bakan Bozdağ konuya ilişkin şunları söyledi;

"Onlar kendince siyaset yapıyor. Fakat Meclis'te oy kullanma siyasi tutumla alakalı değil, anayasa ve iç tüzükle alakalı. Bu durumda anayasa ne der, iç tüzük ne der ona bakılır. İç tüzük der ki, kişinin oy kullanması için Genel Kurul'a gelmesi gerekir. Vekaleten oy kullanmak başbakan ve bakanlar için vardır, milletvekillleri için uygulanmaz. Bu kişi şu an cezaevinde, oy kullanması mümkün değil. Kanunlarımız çok açık ve net. "