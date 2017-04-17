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Hükümet'ten OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

Hükümet'ten OHAL açıklaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:55

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

 

 
EtiketlerBakanlar KuruluCanikNurettin Canikli
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