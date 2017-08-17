Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Recep Akdağ'dan Meral Akşener açıklaması

MHP’den kovulan Meral Akşener'in ekim ayında kuracağı iddia edilen siyasi parti için konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Akşener'i desteklediğini söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:42
Recep Akdağ'dan Meral Akşener açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Balyoz ve Ergenekon misali CHP'ye karşı bir kumpas kampanyası var, Ordu tasfiye edildi, sırada CHP var" sözlerine Akdağ sert tepki gösterdi.

Akdağ şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu hangi mantıkla hareket ediyor anlamak mümkün değil. Ordunun nesi tasfiye edildi? Ordudan FETÖ'cüler temizlendi, temizlemese miydik! Vatandaşın başına bomba yağdıran vatan hainlerini temizlemeyecek miydik? Ne demek istiyor? Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı tam çıkarmadı. Bir taraftan Pensilvanya'dan çıkan sese bakıyorsunuz, öbür taraftan sayın Kılıçdaroğlu ve bazı arkadaşlarına bakıyorsunuz birbirleriyle acayip uyumlu. Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle davranmaması gerekir. MİT TIR'ları meselesi yargının takip ettiği bir konu. Bugüne kadarki bilgilerden de biliyoruz ki, Türkiye'nin zararına, aleyhine işler döndü. Kılıçdaroğlu'nun bir huyu var. Kendisini gündemde tutmak, parti içindeki problemlerini çözmek için ülke için son derece zararlı adımlar atıyor. Bundan bir an önce vazgeçsin. Yanlış bir iş yapıyor." 

AKŞENER'E FETÖ DESTEĞİ 

Meral Akşener'in ekim ayında kuracağı iddia edilen siyasi parti için Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sert açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün Akşener'i desteklediğini ifade eden Akdağ, "Yılan hikâyesine döndü. Artık kursa da görsek. Türkiye'de böyle o kadar çok parti kuruldu ki, bu şekilde kurulan partilere millet itibar etmez" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:42
  1. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
  2. Meral Akşener
  3. MHP
  4. FETÖ
  • AntifetoAntifeto1 sa önce
    Fettosun .....kur da boyunun ölçüsünü al
  • Turan Turan 1 sa önce
    Sayın Akdağ dogru söylüyor meralin kuracağı parti tabiki fetödestekli olacak .KKhapse atılmıyorsa tımarhane ye atılırsa iyi olur gerçekten dangalak KK nin iyi bir tedaviye ihtiyaci var
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Elektrik faturanızı düşürmek için bunlara dikkat!
  1. Elektrik faturanızı düşürmek için..
  2. Suudi Arabistan'dan izin çıktı
  3. Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye,..
  4. Ordu’da 675 kök kenevir bitkisi, 12..
  5. Altının kilogramı 145 bin 750 liraya..
  6. Galatasaray'a yeni sponsor!
  7. İstanbul Üniversitesi'nde sınavsız..
  8. Masa örtülerine emdirilmiş 17 kilo..
  9. Sportmenlik dışı faule PFDK'dan 2 maç..
  10. Beşiktaş'tan Volkan Şen bombası
  11. Rusya'dan açıklama: Türkiye, Rusya ve..
  12. Topçu’dan “demir yumruk kafalarına..
  13. Altaylı'ya sert cevap: Sen kim..
  14. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
  15. Avro/TL 3 haftanın en düşük..
  16. 19 yaşındaki Suriyelinin cesedi..
  17. Doğum yardımı alanlar dikkat!
  18. Lucescu-Terim görüşmesinde önemli..
  19. Donald Trump'ın olay adamı tekrar..
  20. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
PKK'dan CHP çağrısı!
PKK'dan CHP çağrısı!
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü