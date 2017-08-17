Recep Akdağ'dan Meral Akşener açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Balyoz ve Ergenekon misali CHP'ye karşı bir kumpas kampanyası var, Ordu tasfiye edildi, sırada CHP var" sözlerine Akdağ sert tepki gösterdi.

Akdağ şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu hangi mantıkla hareket ediyor anlamak mümkün değil. Ordunun nesi tasfiye edildi? Ordudan FETÖ'cüler temizlendi, temizlemese miydik! Vatandaşın başına bomba yağdıran vatan hainlerini temizlemeyecek miydik? Ne demek istiyor? Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı tam çıkarmadı. Bir taraftan Pensilvanya'dan çıkan sese bakıyorsunuz, öbür taraftan sayın Kılıçdaroğlu ve bazı arkadaşlarına bakıyorsunuz birbirleriyle acayip uyumlu. Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle davranmaması gerekir. MİT TIR'ları meselesi yargının takip ettiği bir konu. Bugüne kadarki bilgilerden de biliyoruz ki, Türkiye'nin zararına, aleyhine işler döndü. Kılıçdaroğlu'nun bir huyu var. Kendisini gündemde tutmak, parti içindeki problemlerini çözmek için ülke için son derece zararlı adımlar atıyor. Bundan bir an önce vazgeçsin. Yanlış bir iş yapıyor."

AKŞENER'E FETÖ DESTEĞİ

Meral Akşener'in ekim ayında kuracağı iddia edilen siyasi parti için Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sert açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün Akşener'i desteklediğini ifade eden Akdağ, "Yılan hikâyesine döndü. Artık kursa da görsek. Türkiye'de böyle o kadar çok parti kuruldu ki, bu şekilde kurulan partilere millet itibar etmez" dedi.