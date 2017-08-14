Memurlar bu haberi bekliyordu! Hükümet ilk teklifi yaptı

Hükümet, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam oranını açıkladı. İlk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak zam yapılacağı açıklandı. 2019 yılı içinde zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam ve sosyal-mali haklar konusunda uzlaşı aranıyor. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunarken, hükümet emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıkladı.

Bakan'ın açıklamalarından satır başları;

- 1 ağustos'ta bir çalışma takvimi belirlemiştik. 2-7 Ağustos tarihlerinde 11 hizmet kolu için çalışmalar başlamıştı. 8 Ağustos'ta genele ilişkin talepleri çalıştılar. Bizlere raporları sundular. Bizler de değerlendirmeyi yaptık. Bugün de genele ilişkin taleplerin değerlendirmesini gerçekleştirdik. 21 Ağustos'a kadar süremiz söz konusu.

- En düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında yüzde 61 değer sağlandı.

- İlk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak zam yapılacağı açıklandı. 2019 yılı içinde zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

MEMUR-SEN'DEN 3 TEKLİF

Memur-Sen masaya, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75'er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7'şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018'den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6'şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor.

Türkiye Kamu-Sen 2018'de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019 yılında da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor. KESK ise en düşük memur aylığının 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE CEVAP GELDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ise hükümetin teklifine tepki göstererek, 'bu teklife kapalıyız' dedi.