Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hükümetten kritik uyarı: Uzak durun!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
Hükümetten kritik uyarı: Uzak durun!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı.

''VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN'DEN UZAK DURSUN''

Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin'den uzak durmaları konusunda uyardı.

Bakan Zeybekci, "Türkiye'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
  1. Bitcoin
  2. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümetten kritik uyarı: Uzak durun!
    1. Hükümetten kritik uyarı: Uzak durun!
    2. Ülkede büyük kriz! Valiliği ele..
    3. Van'da teröristlerin kış üslenme..
    4. 39 ilçede dev operasyon
    5. İngiltere'de 12 katlı binada yangın
    6. MEB'in 2018 sınav takvimi
    7. Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk..
    8. Kağıthane'de çatışma: 1 polis yaralandı
    9. Muğla'da korkutan deprem
    10. Ülkede ortalık karıştı! Ordu sokağa indi
    11. Bakan Özhaseki'den 'KHK' açıklaması
    12. İran'dan flaş açıklama: Savaşı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kolundaki..
    14. AB ülkesinde eller tetikte... Alarm..
    15. Diyarbakır’da bombanın patlamaması..
    16. İyot eksikliği nedir? Hangi..
    17. Yunanistan'dan serbest kalan firari..
    18. TSK'den flaş açıklama! Hepsi yok edildi
    19. Terör örgütüne tarihi darbe
    20. Skandal hamleye karşı harekete geçtiler!
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor
    Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor
    Cem Uzan'a büyük şok! Hesabındaki 80 milyon TL...
    Cem Uzan'a büyük şok! Hesabındaki 80 milyon TL...
    Flaş 'İran' iddiası: ABD ve İsrail anlaştı!
    Flaş 'İran' iddiası: ABD ve İsrail anlaştı!
    Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi
    Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!