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Hükümetten KHK'nın o maddesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan 121. maddeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 11:37
Hükümetten KHK'nın o maddesiyle ilgili açıklama

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan ve 'İç savaş' tartışmalarına kadar uzanan 121. madde ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu. Milis tartışmalarının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını söyleyen Gül şu ifadeleri kullandı:

YA İYİ NİYETLİ DEĞİLLER YA DA HİÇ OKUMADILAR

''Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor."

SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAMIYOR

Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OKUMA DEĞİL"

Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir."

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:37
  1. Abdulhamit Gül
  2. Adalet Bakanı
  3. KHK
  4. KHK 121. madde
  5. kanun hükmünde kararname
  • yazmıyorumyazmıyorum6 sa önce
    milletin merkeze alınıp dokunulmaz yapması hırcı cumhurun piç keferelerine batmış sizler yolunuza devamm edin hırçı opiçlerin anasını avradını sandıktasiktiğimiz gibi bu orospu çocuklarının anasını avradını ermeydanlarındada sikeriz piç dönlerinin uygulama isabetli onlara batan kazık karşısında onlar çıldırdıkça keyiflenşyoruzkanun darbecileriçin düzenlense beşbeş olacaktı buorospu çocukları gebersinler deyyus şerefsiz piç keferelerigebersinler .
  • Alparslan1071Alparslan10716 sa önce
    Gözleriyle değilde mabadlarıyla okumaya çalışanlara anlatmak mümkün değil....Adam(!)ların derdi Müslüman Türkiye....Hasetlerinden gebermeleri bu yüzden....Zalimlerle paralel yürüyen bir Türkiye olsaydık yere göğe sığdıramazlardı 121.maddeyi...Mesela o madde ***Dine dayalı bir darbeye karşı duran sivil halkyargılanamaz*** şeklinde olsaydı bu güruh salyalarını akıtarak bayram yapardı....Nokta.
  • HakanHakan7 sa önce
    Sizin birbirinizden haberiniz yok. Arkadaşlarınız tam tersini söylüyor.Anlamadığınız şeyi niye onayladınız.
  • CevalCeval7 sa önce
    Yaz kardeşim açık açık neyi gizliyorsun burası birilerinin Cumhuriyeti değil herkes gelip geçici ama yazı kalıcı Anlasana
  • tuzcutuzcu7 sa önce
    Haydi çocuklar okula....Okuma öğrenelim....Laf olsun torba dolsun diye kanun yapmışlar....

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