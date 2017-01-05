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  • İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı
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Hükümetten İzmir saldırısına ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "İlgili bakanımız bilgilendirmeyi yapacak, ek bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. İnşallah başarısız bir terör girişimidir" diye konuştu.

Hükümetten İzmir saldırısına ilk yorum
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:36
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Meclis Genel Kurulunda, HDP ve CHP'nin grup önerilerinin ardından, "Torba" kanun olarak bilinen Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler başlamadan önce CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, hükümetten İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili bilgi vermesini istedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, olayın tazeliğini koruduğunu, bütün yönleriyle inceleneceğini belirtti.

Şimşek, "İlgili bakanımız bilgilendirmeyi yapacak, ek bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. İnşallah başarısız bir terör girişimidir" diye konuştu.

 
Etiketlermehmet şimşekizmir patlamaizmir saldırıizmir
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