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Hükümetten iflas erteleme ile ilgili flaş karar!

İflas Erteleme Kurumu'nun kaldırıldığını ve Konkordato Kurumu ile birleştirilip Kurtarma Anlaşması Kurumu'nun oluşturulduğunu anlatan Akdağ, iflas ertelemenin azami süresinin 23 ay olacağını açıkladı.

30 Ocak 2018 Salı 10:12
Hükümetten iflas erteleme ile ilgili flaş karar!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıklıyor.

İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

İflas erteleme ile konkardatoyu bir araya getirerek yeni bir reform hazırladık, yakında Adalet Bakanı bunu açıklayacak.

İflas erteleme sürece azami 23 ay olacak. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz. Alacakları da sürece dahil ediyoruz.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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