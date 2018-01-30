Hükümetten iflas erteleme ile ilgili flaş karar!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıklıyor.

İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

İflas erteleme ile konkardatoyu bir araya getirerek yeni bir reform hazırladık, yakında Adalet Bakanı bunu açıklayacak.

İflas erteleme sürece azami 23 ay olacak. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz. Alacakları da sürece dahil ediyoruz.