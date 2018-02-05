Hükümet'ten Hollanda'ya cevap!
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısında Büyükelçisini resmen çekktiğini açıklayan Hollanda'ya cevap verdi.05 Şubat 2018 Pazartesi 20:25
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi konusunu değerlendiren Bozdağ, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir." dedi.
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