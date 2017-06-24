Artık pet shop'larda hayvan satılmayacak!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesislerinin temel atma töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne’ye gitti. Edirne Valisi Günay Özdemir’i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Eroğlu, "Pet shop’larda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Pet shop’larda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek" dedi.

Eroğlu, gazetecilerin hayvanlara yönelik işkence suçuna hapis cezasının getirip getirilmeyeceği sorusu üzerine de öncelikli amaçlarının insanlara hayvan sevgisini yerleştirmek olduğunu söyledi. Eroğlu, "Bu konuda gerekli yasalar var. Belki hapis cezası yok, bir de idam yok. Burada şöyle durum var. Burada önemli olan insanlara sevgiyi yerleştirmek lazım" diye konuştu.

"Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirebilirsek, zaten kimse eziyet etmez" diyen Eroğlu, hayvanlara eziyet edenlere cezalar verildiğini belirtti.

Yeni kanunun komisyonda olduğunu aktaran Eroğlu, “Yeni kanunda daha da sert tedbirler var” dedi.