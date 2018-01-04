Kabine değişikliği iddiasına hükümetten cevap

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bir TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Akdağ, erken seçim ve kabine değişikliği iddiası için ''Siyasette konuşulması beklenen bir şeydir. Ama bunların hiçbirine kulak asmadan işinizi yapmanız lazım aksi halde işler aksar. Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. Türkiye’de işler tıkır tıkır işliyor." ifadelerini kullandı.

HAKAN ATİLLA DAVASI

ABD’de yargılanan Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inde suçlu bulunması hakkında Dışişleri Bakanlığı ve Bekir Bozdağ'dan tepki gelirken, Recep Akdağ da şunları söyledi:

"Başından beri bu davanın haksız, hukuksuz, Türkiye’nin içişlerine karışan bir dava olduğunu ifade ediyoruz. Bu karar bir hukuk ciddiyetinin olmadığını ve inanılırlığının da kıymet ifade etmediğini gösteriyor. Sahte deliller ve Türkiye’nin içişlerine karışma çabası var. ABD kendi gücünü başka ülkelere dayatmanın ve bunu yargıyla da desteklemenin peşinde. Yanlış ve talihsiz bir karar. Eski Genel Müdür Hakan Atilla'nın temyiz hakı var ama ABD yargısının bir an önce bu karardan dönmesi lazım. Nisan ayında görüşülecek ama davanın aslına odaklanmak lazım. Maalesef Türkiye’de, özellikle ana muhalefet partisi olmak üzere haklı bir davaymış gibi ortaya konuyor. Hepimiz ve milletin de görüşü, hukuksuz ve siyasi bir dava olduğu yönünde."

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Büyük kongre öncesi kabinede değişim ihtimali üzerine konuşan Recep Akdağ, "Gazetecilerin en sevdiği sorulardan biridir bu. Bunun cevabı hemen hemen her zaman aynı. Siyasette konuşulması beklenen bir şeydir. Ama bunların hiçbirine kulak asmadan işinizi yapmanız lazım aksi halde işler aksar. Erken seçim de böyledir. Bunlar bürokrasi ve siyasetin çalışmalarını aksatmasına neden olur. Değişiklik olacaksa olur, hep böyle olagelmiştir. Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok." dedi.

''ERKEN SEÇİM ŞU ANDA MEVCUT DEĞİL''

Erken seçim tartışmaları, önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yerel seçimin yapılma ihtimali gibi konulara da açıklık getiren Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile partimizin sözcüleri bu hususta çok konuştular. Bu konu kabinede ve partide gündeme gelmiyor. Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. Türkiye’de işler tıkır tıkır işliyor." şeklinde konuştu.

''HARİTALAR BİZE TEHLİKEYİ GÖSTERİYOR''

Türkiye'nin yeni deprem haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdağ, "Haritalar bize tehlikeyi gösteriyor. Bir önceki haritada daha kaba bir değerlendirme vardı. O günkü teknoloji ona el veriyordu. Örneğin benim milletvekili olduğum Erzurum hep ikinci derece deprem bölgesi olarak bilinir. Şimdi orada farklı ivmeler ortaya çıktı ve Erzurum'da 1., 2. ve 3. derece bölgeler oluştu. Bu harita 10 sene sonra biraz daha gelişmiş olacak; bilim ve teknoloji gelişiyor. Ama bugün eldeki tüm verileri kullanarak bu haritayı hazırladık. İmar planlarıyla ilgili olarak belediyelere, TOKİ’ye ve mühendislere yol gösteren bir harita" diye konuştu.