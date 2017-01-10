Hükümetten Gaziantep saldırısı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki saldırının İzmir'deki saldırıya benzediğini söylleyerek, terör örgütlerinin aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını belirtti.

Hükümetten Gaziantep saldırısı açıklaması
Eklenme: 10 Ocak 2017, 18:57
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OYLAMASI

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasına ilişkin, "İlk oylamadır, yeterlidir. Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ

Dövizdeki seyrin ekonominin şartlarından, dengelerinden kaynaklanan bir sonuç olmadığına işaret ederek, "Belli ki bazı çevrelerin yaptığı bir takım manüpilasyonların sonucudur. Bunların durdurulacağına, dövizin normal seviyesine geleceğine inanıyorum. Eğer ekonominin şartlarından kaynaklı bir sonuç olsaydı işimiz zordu. Çok karamsar olmaya gerek yok." dedi.

 

 
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