Hükümetten 'Bitcoin' uyarısı: Riski yüksek...

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

İşte Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Zeybekçi'nin açıklamasının ilgili kısmı:

"Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum."