Hükümetten 'Bitcoin' uyarısı: Riski yüksek...
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.24 Aralık 2017 Pazar 07:23
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.
İşte Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Zeybekçi'nin açıklamasının ilgili kısmı:
"Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiçbir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum."