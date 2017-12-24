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Hükümetten 'Bitcoin' uyarısı: Riski yüksek...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 07:23
Hükümetten 'Bitcoin' uyarısı: Riski yüksek...

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

İşte Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Zeybekçi'nin açıklamasının ilgili kısmı:

"Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 07:23
  1. bitcoin
  • NasılNasıl1 sa önce
    Bu ne perhiz devlet kendi bitini çıkarmaya çalışırken böyle bir uyarı
  • EbubekirEbubekir2 sa önce
    Vatandaş ta size söylüyor MİLKETVEKİLİNE VE ÇOCUKLARINA AİT KAÇ BİTCOİN VAR araştırılsın
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