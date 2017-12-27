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Hükümetten flaş 'S-400' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:10
Hükümetten flaş 'S-400' açıklaması

Canikli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığına dair haberlerle ilgili, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" ifadelerini kullandı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" ifadesini kullandı.

Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:10
  1. Milli Savunma Bakanı Canikli
  2. Rusya
  • YorumsuzYorumsuz24 dk önce
    Hem füze alıyoruz hemde adamlardan borç alıp alıyoruz.
  • 300 bin üniversiteli pülotlua başvurdu!300 bin üniversiteli pülotlua başvurdu!1 sa önce
    İstikbal göklerde, yerde iş yok be abicim!(adam bilmiş haa geleceği!)
  • İstikbal göklerdedirİstikbal göklerdedir1 sa önce
    Alıp aynen kullanmayalım, geliştirelim. Kuyruğuna atatürk resmi yapıştıralım. MKemal imzası da olsun.
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