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Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e yönelik operasyon düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:36
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde: 

"Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesi de çok önemli. Bu konuda ilkesel bir anlaşmamız var. Bunları inşallah Irak'tan temizleyeceğiz. Kandil'in yanısıra Kerkük, Süleymaniye, Sincar da var.

Kandil operasyonu olmalı. Bu Irak için de bizim için de çok önemli. Teröristler neredeyse temizlenmeli. Onların olduğu yerde huzur olmaz. Biz nasıl kendi dağlarımız şehirlerimizin de teröristleri temizlediysek Irak'tan da temizleyeceğiz.

Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız. Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:36
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. kandil operasyon

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