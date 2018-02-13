Hükümetten flaş dolar açıklaması!

15 milyon doların üzerinde döviz borcu olan 2 bini aşkın büyük ölçekli şirket için hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede çalışmalar sürüyor.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e konuştu. Şimşek, büyük şirketlerin döviz borçluluğu ile ilgili düzenlemenin haziran ayına kadar biteceğini bildirdi.



Şirketlerin tedbirsiz risk yönetimlerinin dalgalanmalara yol açmaması gerektiğini dile getiren Şimşek, "Haziran’a kadar biter. Yani orada küçük-orta ölçekli firmaların ötesinde sadece ve sadece hedge imkanı sunmayı düşünüyoruz” dedi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, "15 milyon dolar üzerinde döviz borcu bulunan 2 bin 118 büyük ölçekli şirket için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarını bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız" ifadesini kullanmıştı.